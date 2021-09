Descida das temperaturas máximas no litoral Norte e Centro esta sexta-feira

O IPMA prevê uma pequena descida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro para esta sexta-feira.

É esperado céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se temporariamente muito nublado no litoral a norte do Cabo da Roca, e pouco nublado ou limpo na região Sul.

Há possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal.

A previsão aponta para períodos de chuva fraca ou chuvisco no Minho a partir do meio da manhã, onde será temporariamente moderada, estendendo-se gradualmente às restantes regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, sendo pouco frequentes no nordeste transmontano e na Beira Alta.

O IPMA prevê ainda vento fraco a moderado e por vezes forte a partir da tarde, na faixa costeira ocidental e nas terras altas.

As temperaturas máximas previstas são de 28 graus em Faro, Beja, Évora e Setúbal. Lisboa pode chegar a uma máxima de 26 graus e o Porto de 22. As mínimas previstas são de 10 graus em Bragança e 11 graus na Guarda.

Nos Açores a temperatura máxima prevista é de 25 graus, em Ponta Delgada e Horta, e a mínima de 19 graus.

Para a Madeira, o IPMA prevê máximas de 27 graus em Porto Santo e no Funchal e uma mínima de 21 graus.