Este sábado as máximas vão oscilar entre os 20ºC em Faro, que será o distrito mais quente, os 13ºC na Guarda, o distrito mais frio. Para Lisboa pode contar com máximas de 16 graus, 15 para o Porto.

Já para domingo, as previsões do IPMA mantém o registo e as temperaturas continuam a subir, com as máximas vão oscilar entre os 21ºC em Setúbal e os 12 graus na Guarda. Para Lisboa e o Porto pode contar com máximas de 18 graus.