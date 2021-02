Despeça-se do guarda-chuva: Fim de semana marcado por sol e subida das temperaturas

Amanhã o dia vai ainda ficar marcado por uma pequena subida da temperatura máxima, que pode chegar a alcançar os 22 graus em alguns pontos do País.



Segundo a mesma fonte, pode contar por isso com temperaturas máximas de 20 para Lisboa, 21 para o Porto e 19 para Faro. Os distritos mais quente vão ser Leiria e Braga, com as temperaturas a alcançar os 22 graus.



Apesar da chuva que marcou esta sexta-feira, para o fim de semana pode esperar sol e aumento das temperaturas máximas de Norte a Sul do País.De acordo com previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este sábado pode deixar o guarda-chuva em casa uma vez que haverá sol (ainda que, por vezes, disfarçado pelo céu nublado) em todo o território nacional.