Dez distritos de Portugal sob aviso amarelo devido à forte agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou dez distritos sob aviso amarelo devio à forte agitação marítima.Viana do Castelo, Braga e Porto estão sob aviso amarelo entre as 12h15 e as 15h00 deste domingo. O alerta prolonga-se até às 21h00 nos distritos de Aveiro e Coimbra e até às 00h00 do dia 2 de dezembro nos distritos de Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro.O IPMA colocou ainda o Grupo Ocidental do arquipélago dos Açores sob aviso amarelo, entre as 03h00 e as 12h00 de dia 2 de dezembro, devido à possibilidade de precipitação forte.