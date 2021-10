Dezassete ocorrências durante a noite por causa do mau tempo no distrito do Porto

A noite de mau tempo provocou várias ocorrências durante a noite e madrugada deste sábado, mas todas elas sem grandes consequências. No distrito do Porto, o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) registou desde as 00h00 até às 08h00 de hoje, 17 ocorrências de mau tempo, na maioria quedas de árvores. Ainda segundo informação do CDOS, as situações foram rapidamente resolvidas e não se registaram grandes danos, nem qualquer ferido.

A Autoridade Nacional de Proteção Civil acionou às 18h00, de sexta-feira, o alerta amarelo de prontidão do dispositivo de proteção e socorro em todos os distritos, à exceção de Beja e Faro, devido ao risco de inundações e cheias.