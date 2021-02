Dia dos Namorados marcado por sol e subida das temperaturas

Para este domingo, a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente de nebulosidade por nuvens altas, em especial nas regiões Norte e Centro, e apresentando períodos de muita nebulosidade no Minho e Douro Litoral até início da manhã.



Os termómetros vão registar um aumento da temperatura máxima. Leiria chega este domingo aos 22 graus.



Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal e Beja estão sob aviso amarelo devido à agitação marítima. O alerta estende-se até às 12h00 deste domingo.



Para o arquipélago da Madeira, a previsão aponta para céu limpo e 20 graus de máxima no Funchal.



Nos Açores, a previsão do IPMA é de chuva. Os grupos Ocidental e Central estão sob aviso amarelo devido ao vento e à forte agitação marítima. Os termómetros sobem até aos 16 graus em Ponta Delgada, Horta, Angra do Heroísmo e Santa Cruz das Flores.