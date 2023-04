Diga adeus ao bom tempo. Chuva regressa ainda esta semana

A chuva regressa, esta semana, a vários pontos do País. De acordo com o IPMA, na quarta-feira é expectável que chova nos distritos de Leiria, Coimbra, Viseu, Aveiro, Guarda, Porto, Vila Real, Braga, Viana do Castelo e Bragança.Nos distritos de Lisboa, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Setúbal, Évora e Beja espera-se o céu parcialmente nublado, o que significa que o bom tempo ainda não veio para ficar. Por sua vez, em Faro, Sines e arquipélago dos Açores espera-se um céu nublado.Na Madeira, o IPMA indica que o céu vai estar pouco nublado.