As previsões meteorológicas apontam para a possibilidade de aguaceiros no Norte e Centro para esta terça-feira, dia que marca o Equinócio de Outono, às 14h31 horas. O verão despede-se também com uma descida da temperatura. Em Lisboa, a previsão é de 25 graus, no Porto 23, em Coimbra 24 e em Faro de 27.









Os aguaceiros poderão ser localmente intensos e por vezes acompanhados de trovoada. Por sua vez, o vento será fraco, tornando-se moderado de sudoeste, soprando por vezes forte nas terras altas. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera há também a indicação para a formação de neblina ou nevoeiro matinais.