A falta de chuva determinou uma redução dos armazenamentos hídricos de norte a sul do País, na primeira quinzena deste mês. Em dois terços das barragens (66%) monitorizada o volume de água acumulada, a 14 de junho, era inferior ao registado uma semana antes. As perdas nestes 39 locais chegaram aos 5%, na Venda Nova, no bacia do Cávado.









