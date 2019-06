Domingo com céu muito nublado e temperaturas a ultrapassar os 30 graus

Este domingo pode contar com temperaturas elevadas em alguns pontos do País, mas períodos de céu muito nublado, de acordo com informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo avança a mesma fonte, regista-se a partir deste domingo uma descida gradual da tempertura, que se vai intensificar a partir desta segunda-feira.





As temperaturas máximas vão chegar aos 34 graus em Lisboa, 22 no Porto, 35 em Santarém e 31 em Faro.