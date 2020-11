Domingo com céu nublado e ligeira subida das temperaturas

Este domingo pode contar com céu muito nublado (principalmente durante a parte da manhã) e períodos de chuva no Norte e Centro, sendo persistente e por vezes forte no litoral Norte.De acordo com informação avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento vai estar por vezes forte e com rajadas nas terras altas, até meio da tarde. Estão previstos também períodos de chuva nas regiões Norte e Centro, sendo persistente e por vezes forte em especial no litoral Norte até início da tarde.A mesma fonte dá conta de uma pequena subida das temperaturas mínima e máxima. Para Lisboa são esperadas máximas de 23 graus, 22 para Faro, 18 para o Porto.