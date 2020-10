Este domingo pode contar com céu pouco nublado, com períodos de maior nebulosidade no litoral oeste até meio da manhã, de acordo com o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA).A mesma fonte indica que estará vento, por vezes forte, no entanto vai registar-se uma subida da temperatura. As temperaturas mínimas vão rondar os 10 graus em vários distritos do país, registando-se os valores mais baixos em Bragança (com mínimas de 5 graus).