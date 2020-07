Domingo de céu nublado com temperaturas a chegar aos 39 graus

grasEste domingo pode contar com vento por vezes forte no litoral oeste a sul do Cabo Mondego e

nas terras altas, c

éu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior

nebulosidade no litoral Norte e Centro até meio da manhã.





A informação, avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) dá conta da possiilidade de chuva fraca ou chuvisco no litoral. No entanto, as temperaturas vão continuar altas, com máximas previstas de 39 graus para Évora, Beja e Castelo Branco.Em Lisboa são esperadas máximas de 31 graus, 32 para Setúbal, 35 para Faro e 24 para o Porto.