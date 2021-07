Este domingo prepare-se porque a chuva está de colta. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, pode contar com períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado ou limpo na região algarvia .



Estão ainda previstos períodos de chuva, em geral fraca, em especial nas regiões Norte e Centro, passando a aguaceiros durante o dia. Para Lisboa são esperadas máximas de 27 graus, 22 para o Porto, 32 para Faro, que será o distrito mais quente.

