Domingo soalheiro com temperaturas a chegar aos 35 graus

Hoje pode contar com um dia muito soalheiro e com as temperaturas máximas a chegar aos 35 graus.



De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), pode contar com céu pouco nublado ou limpo ao início da manhã, tornando-se mais soalheiro no decorrer do dia.



Vai registar-se também uma pequena subida da temperatura máxima, em especial na região Norte