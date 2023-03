Duas ilhas açorianas sob aviso laranja devido à chuva

As ilhas de São Miguel e Santa Maria, Açores, vão estar sob aviso laranja a partir da tarde desta sexta-feira devido às previsões de chuva por vezes forte, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, naquelas duas ilhas do grupo Oriental do arquipélago açoriano o aviso laranja vai vigorar entre as 15h00 e as 20h00 locais (21h00 em Lisboa) desta sexta-feira, passando a amarelo até às 23h00.

Este agravamento do tempo no grupo Oriental, com a possibilidade de ocorrência de precipitação por vezes forte, deve-se à passagem de uma superfície frontal fria com ondulações.

O aviso laranja é o segundo mais grave e representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.