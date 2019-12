'É desolador': Ondas de 10 metros inundam casas em Espinho

O presidente da junta de freguesia de Paramos, Manuel Dias, disse ao CM que a proteção naquela zona "foi reforçada com taludes" mas "o mar galgou as proteções. Nos outros anos os taludes eram suficientes".



"Felizmente não temos grandes danos a assinalar, temos a praia e a rua cheia de água e pedras, é desolador," termina.

A força do mar causou inundações em estabelecimentos comerciais e casas este domingo na praia de Paramos, em Espinho, com ondas com cerca de 10 metros.O mar está a galgar a proteção costeira e a inundar a rua.