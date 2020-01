É um bom fim de semana para ficar em casa! Sábado chega com vento forte e chuva

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).O céu vai estar geralmente muito nublado, os períodos de chuva ou aguaceiros, vão ser por vezes fortes nas regiões Centro e Sul até ao início da manhã, diminuindo gradualmente de intensidade e frequência a partir da tarde.Espera-se vento fraco a moderado, por vezes forte na faixa costeira ocidental, com rajadas até 65 km/h.Regista-se um acentuado arrefecimento noturno.Na zona da Grande Lisboa a chuva forte diminui de intensidade e frequência a partir da tarde. Regista-se uma pequena subida de temperatura.No Grande Porto o cenário é semelhante, com a chuva a dar tréguas a partir da tarde, mas com o vento a intensificar-se nesse período.