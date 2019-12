EDP mantém 117 linhas de média e alta tensão fora de serviço na Região Centro

A região Centro do país é a mais afetada pelos estragos provocados pelo mau tempo na rede elétrica e, apesar de a situação ter melhorado, a EDP Distribuição ainda tem 117 linhas de média e alta tensão fora de serviço.

Segundo fonte da empresa, depois do pico de avarias, que ocorreu até cerca das 00h00 desta sexta-feira, a situação melhorou, mas milhares de pessoas ainda estão sem energia elétrica, uma vez que a rede ficou "bastante danificada" por causa da passagem da depressão Elsa.

Na região centro, os concelhos mais afetados são Cantenhede, São Pedro do Sul, Tondela, Viseu e Aguiar da Beira.

A mesma fonte acrescentou que na região Norte a situação tem vindo a ser normalizada e que a região Centro é a mais afetada, sobretudo os distritos de Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco e parte do Porto.

Para responder às falhas no serviço, a empresa está a instalar geradores de emergência, em particular em estações elevatórias, onde o restabelecimento é mais difícil.

Os problemas de falta de energia deverão manter-se nos próximos dias, apesar da melhoria do estado do tempo, uma vez que o Instituto Nacional do Mar e da Atmosfera (IPMA) já alertou para os efeitos de uma nova depressão, denominada Fabien, que atingirá Portugal no sábado.

A passagem da depressão Elsa, em deslocação de norte para sul, já provocou mais de 5.400 ocorrências, a maioria quedas de árvores, desde quarta-feira, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).