Encerramento prematuro de centrais nucleares pode aumentar emissões de CO2

A Agência Internacional de Energia (AIE) alertou esta terça-feira para a dificuldade em alcançar as metas estabelecidas na redução da emissão de gases de efeito de estufa, devido ao encerramento prematuro de centrais nucleares e à incapacidade de construir novas.A agência, baseada em Paris, afirmou que "a falta de extensões vitalícias das centrais nucleares existentes e de novos projetos pode resultar na emissão de mais quatro mil milhões de toneladas de emissões de CO2".Vários defensores do ambiente opõem-se ao uso de energia nuclear devido aos riscos de acidentes nas centrais e ao custo que envolve descartar o combustível nuclear usado.A AIE informou que as economias avançadas devem perder cerca de 25% da sua capacidade nuclear até 2025 e até dois terços até 2040.Adiantou também que é necessário "um aumento drástico" de energia solar e eólica para combater o défice.