À semelhança do período de Natal, é esperada chuva para os últimos dias deste ano.



“Entre o final do dia 31 e o dia 2 de janeiro está prevista a passagem de uma nova superfície frontal. As previsões indicam que poderá haver, pontualmente, precipitação forte no Norte e Centro do País. A chuva poderá ser persistente em algumas regiões, com períodos a chover continuamente”, explica o meteorologista Jorge Ponte, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).









