Enxurrada inunda lojas e granizo destrói culturas no centro do País

Uma forte chuvada inundou este sábado pelo menos quatro lojas e uma habitação na cidade de Coimbra e obrigou à interrupção do trânsito na subida para Santa Clara, por o pavimento ter ficado coberto com pedras e terras arrastadas pela enxurrada. Mais a norte, no Fundão, uma tempestade de granizo que caiu na noite de sexta-feira danificou equipamentos e causou prejuízos nas culturas agrícolas.







Em Coimbra, a chuva forte e repentina condicionou o trânsito na rotunda do Portugal dos Pequenitos, com terra e pedras a inundarem a estrada. Também naquela zona há registo da inundação de quatro lojas e de uma habitação, o que deixou uma família sem condições de pernoitar em casa. Moradores no local criticaram a falta de limpeza das sarjetas e o mau planeamento das obras de requalificação da calçada pedonal, uma vez que foram as pedras e a terra dessa obra a causar os maiores constrangimentos.





No Fundão, uma “tempestade de granizo muitíssimo forte e de grande violência, que apanhou um corredor na zona Sul do concelho, sobretudo em Póvoa da Atalaia, Atalaia do Campo, Castelo Novo e Soalheira, provocou prejuízos, quer ao nível das infraestruturas públicas e privadas quer na agricultura, disse o presidente da câmara, Paulo Fernandes.