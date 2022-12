"Escolas que não tenham condições, que fechem", diz Carlos Moedas

O Presidente da câmara de Lisboa, Carlos Moedas, presta alguns esclarecimento acerca do mau tempo que se registou esta segunda-feira e que se irá prolongar até esta quarta-feira, sobretudo porque Lisboa foi uma das zonas mais afetadas. Moedas diz que o facto de as escolas abrirem ou não cabe a cada instituição de ensino, são autónomas e são elas quem deve fazer o balanço se têm ou não pessoal para estar em funcionamento bem como condições, mas pede que as "escolas que não tenham condições, que fechem".O Presidente da câmara afirma que os lisboetas podem se seguir seguros, mas pede que os portugueses evitem entrar em Lisboa, principalmente no período da manhã. Carlos Moedas diz que o facto desta chuva intensa registar pela segunda vez num curto período de tempo é algo raro que só acontece de 100 em 100 anos.Moedas acredita que até ao 12h00 a situação em Lisboa vai melhorar, mas que neste momento a região se encontra em alerta vermelho. Lisboa e Setúbal foram as regiões mais afetadas.Em Azinhaga da Torrinha, perto do Lumiar, houve deslizamento de terras que impedem 10 pessoas de saírem de casa.