Esperava-se neve mas só houve frio, vento e chuva na serra da Estrela

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontavam para queda de neve na madrugada de ontem nos pontos mais altos da serra da Estrela mas apenas houve chuva, vento e muito frio.Na Torre, a quase 2 mil metros de altitude, no ponto mais alto de Portugal continental, os valores do termómetros oscilaram entre os zero e dois graus centígrados - tempo de inverno a apenas uma semana do início do verão.A possibilidade de queda de neve animou os comerciantes da região, também eles arrasados pelos efeitos da Covid-19. "Precisamos de neve para animar o negócio que está muito fraco", disse aoLuís Lopes, de 40 anos, do Sabugueiro.