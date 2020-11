Estado do mar agrava-se a partir da madrugada

Autoridade Marítima Nacional (AMN), através da Capitania do Porto de Sines, alertou esta segunda-feira para o agravamento das condições do estado do mar a partir das 03h00 horas de terça-feira, 3 de novembro, até às 18 horas de quarta-feira, 4 de novembro, com ondas que podem chegar aos 4,5 metros de altura.

Esta situação vai afetar particularmente a costa dos concelhos de Sines, Grândola e Santiago do Cacém.

Em comunicado, a Capitania do Porto de Sines informa que durante este período é interdita a entrada e saída de embarcações do Porto de Pesca de Porto Covo.