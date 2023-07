Évora, Setúbal e Beja sob aviso amarelo por causa do tempo quente

Os distritos de Évora, Setúbal e Beja estão hoje sob aviso amarelo por causa do tempo quente, situação que se estende no domingo a Castelo Branco e Portalegre, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Além de distritos de Portugal continental, também a costa sul da Região Autónoma da Madeira estará sob aviso amarelo, entre as 11h29 de sábado e as 18h00 de domingo.

De acordo com o IPMA, o aviso amarelo, o segundo mais fraco de quatro, está em vigor hoje, desde as 12h00, nos distritos de Évora, Setúbal e Beja, devido à "persistência de valores elevados da temperatura máxima".

Em Évora e Beja, o aviso vigora até às 21h00 de segunda-feira, enquanto no distrito de Setúbal fica em vigor até às 21h00 de domingo.

A partir das 12h00 de domingo e até às 21h00 de segunda-feira, Castelo Branco e Portalegre também estarão sob aviso amarelo por causa do tempo quente.

Assim, durante este fim de semana, cinco dos 18 distritos de Portugal continental estão sob a aviso amarelo, assim como a costa sul da Madeira.