combateram, esta sexta-feira, o incêndio que deflagrou numa área de pinhal e sobreiro, em Penamacor, tendo sido dominado às 03h21.

O Destacamento de Engenharia Militar criou faixas de contenção ao longo de 12 km do perímetro da área ardida, em Penamacor, no distrito de Castelo Branco, com o objetivo de isolar as chamas e impedir a propagação do fogo na região.