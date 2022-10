Feriado com sol e calor: Temperaturas vão ultrapassar os 30ºC em quase todo o País

O verão já terminou, mas as temperaturas altas parecem querer ficar e, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta quarta-feira de feriado será de sol e calor.



Os distritos de Évora, Beja, Santarém e Castelo Branco serão os mais quentes com temperaturas a rondarem os 32º Celsius.



Em Lisboa, Portalegre e Setúbal a previsão é de 30º Celsius e Faro 28º Celsius. No Porto, as temperaturas vão rondar os 22º Celsius, com previsão de céu pouco nublado.

De acordo com o IPMA, este outono vai ser mais quente do que seria de esperar e vai chover menos que o normal.