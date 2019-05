Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fim de semana arranca com calor. Temperaturas chegam aos 30 graus este sábado

Temperaturas mínimas vão oscilar entre os 6 e os 15 graus e as máximas entre os 20 e os 30 graus.

07:23

Com o céu pouco nublado ou limpo este sábado, o sol e o calor marcam o arranque do fim de semana.



Apesar de se sentirem ventos geralmente fracos, os termómetros podem atingir os 30 graus este sábado, nomeadamente em Santarém e Setúbal, segundo informações fornecidas pelo IPMA.



O sol predomina no País todo. Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 14 e os 29 graus, ao passo que no Porto as temperaturas registam valores a variar entre os 12 e os 23 graus.



O distrito mais frio este sábado é Guarda, com as temperaturas a variarem entre os 7 e os 20 graus.



O IPMA alerta ainda a possibilidade de ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal.