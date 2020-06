Fim de semana arranca com céu muito nublado e aguaceiros

Para este sábado a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para com períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado na

região Sul até final da manhã. Períodos de chuva ou aguaceiros,

em especial na região Norte e durante a tarde. Ocorrência de trovoada no interior Norte durante a tarde.

temperatura mínima na região Norte e litoral

Centro e uma p









Faro é o distrito mais quente de Portugal continental este sábado, com 15 graus de mínima e 26 de máxima.



O arquipélago da Madeira vai contar com aguaceiros e 24 graus no Funchal.



Já no arquipélago dos Açores, a previsão aponta para céu parcialmente nublado nos Grupos Oriental e Central e chuva no Grupo Ocidental.

As temperaturas vão variar entre os 20 graus, em Santa Cruz das Flores, Horta e Angra do Heroísmo e 21 em Ponta Delgada. equena descida da temperatura máxima.Faro é o distrito mais quente de Portugal continental este sábado, com 15 graus de mínima e 26 de máxima.O arquipélago da Madeira vai contar com aguaceiros e 24 graus no Funchal.Já no arquipélago dos Açores, a previsão aponta para céu parcialmente nublado nos Grupos Oriental e Central e chuva no Grupo Ocidental.As temperaturas vão variar entre os 20 graus, em Santa Cruz das Flores, Horta e Angra do Heroísmo e 21 em Ponta Delgada.

De acordo com o IPMA, os termómetros vão registar uma pequena subida da