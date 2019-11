Fim de semana arranca com chuva e descida da temperatura

eríodos de chuva ou aguaceiros, em especial no litoral Norte e Centro a partir da manhã e temporariamente menos intensos durante a tarde.





O vento vai soprar forte nas terras altas e os termómetros registam uma descida de temperatura.



Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 17 e os 20 graus. No Porto, as temperaturas oscilarão entre os 14 e os 18 graus.

O distrito mais frio este sábado, com temperaturas a variar entre os 9 e os 13 graus, é a Guarda.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 9 graus Celsius (na Guarda) e os 18 (em Sagres e Faro) e as máximas entre os 13 (na Guarda) e os 23 (em Faro).

Este sábado vai ser marcado por céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros, em especial no litoral Norte e Centro a partir da manhã e temporariamente menos intensos durante a tarde. Na região Sul existe a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fortes, que podem ser acompanhados de trovoada e rajadas fortes. Pode contar ainda com neblina ou nevoeiro no período da manhã em alguns locais do País.