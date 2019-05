Fim de semana arranca com o céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros

Com períodos de céu muito nublado, há possibilidade de aguaceiros fracos no Norte e Centro do País este sábado.O fim de semana arranca com uma pequena descida da temperatura mínina. Este sábado os termómetros atingem a temperatura mais alta de 25 graus, nomeadamente em Faro, segundo informações fornecidas pelo IPMA.O distrito mais frio este sábado é Guarda, com as temperaturas a variarem entre os 2 e os 12 graus.O IPMA alerta ainda a possibilidade de ventos fortes.