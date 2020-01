Agarre nas luvas e no guarda-chuva! Fim de semana chega com precipitação e muito frio

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, este sábado vai ficar marcado por aguaceiros e céu muito nublado, com diminuição de intensidade e frequência durante a tarde.



Tem planos para o fim de semana? Prepare-se que pode contar com chuva e temperaturas mínimas a rondar os graus negativos em alguns pontos do País.De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, este sábado vai ficar marcado por aguaceiros e céu muito nublado, com diminuição de intensidade e frequência durante a tarde.

ormação de gelo em alguns locais do interior das regiões

Norte e Centro.



As temperaturas máximas vão atingir os 15 graus no Porto, 14 em Lisboa e 16 em Faro, com mínimas previstas de seis, oito e dez graus, respectivamente. O distrito mais frio deverá ser Bragança, com a temperatura máxima a alcançar os nove graus e mínima de 1º.C.