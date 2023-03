Fim de semana com chuva mas segunda-feira traz sol e temperaturas de quase 30 graus

Este fim de semana começa com uma subida das temperaturas praticamente em todo o País, mas na região Norte vão cair aguaceiros já a partir desta sexta-feira.

Segundo o IPMA, em Lisboa o fim de semana vai ser nublado, com 20ºC de temperatura máxima e 11ºC de mínima. No Porto o sábado é de chuva com temperaturas entre os 8 de mínima e 18 graus de máxima.

A chuva mantém-se em Viana do Castelo, Viseu e Leiria. As temperaturas mínimas vão manter-se baixas, entre os 3ºC e os 6ºC. Em Castelo Branco sábado e domingo terão algumas nuvens no céu, ,mas chega aos 22ºC de máxima.

Em Setúbal não é esperada chuva. As temperaturas máximas atingirão os 21ºC, e as mínimas os 8ºC. Já no Algarve a temperatura máxima vai atingir os 26ºC.