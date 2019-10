Fim de semana começa com descidas de temperatura. Termómetros chegam aos 29 graus este sábado

Com períodos de céu pouco nublado ou limpo, o fim de semana arranca com descidas de temperatura.Apesar da nebulosidade matinal em alguns locais do País, os termómetros a atingir os 29 graus este sábado, nomeadamente em Castelo Branco, segundo informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).O distrito mais frio este sábado, com temperaturas a variar entre os 11 e os 20 graus, é Viana do Castelo.O IPMA alerta para a possibilidade de ventos fracos a moderados.