Sol e temperaturas que podem atingir os 37 graus, este sábado em Santarém e domingo em Setúbal, são as previsões para o fim de semana. O calor leva o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a colocar sob aviso amarelo os distritos do Litoral a norte do de Setúbal, sendo desaconselhada uma atividade profissional alargada ao ar livre.









O calor levou também as autoridades a emitirem para a Madeira e Porto Santo o aviso laranja. A adoção de cuidados para a exposição ao sol, em particular de crianças e população mais idosa, ocorre num período em que arquipélago bate máximos das temperaturas. No Funchal, na quinta-feira, a temperatura máxima foi de 34,7 graus, a mais elevada para o mês de outubro registada na ilha desde 1865, ano em se iniciaram os registos contínuos no Funchal.

O estado do tempo está condicionado por “uma massa de ar tropical quente e seca, com origem no deserto do Saara”, salienta o IPMA. A 1, 2 e 3 deste mês foram ultrapassados os maiores valores da temperatura máxima do ar, em outubro, em 15 estações do continente, destacando-se o valor mais elevado, 37,7° C registado na estação meteorológica de Alvega (Abrantes).





Portugal enfrenta, assim, uma onda de calor, a sétima do ano, tendo ocorrido três na primavera e três no verão. A vaga de calor deverá prolongar-se até à próxima semana.