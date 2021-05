O fim de semana vai ser de calor em Portugal, com as temperaturas a ultrapassar os 30 graus em algumas regiões. Évora e Beja são, este sábado, as regiões mais quentes, com máximas que podem chegar aos 32. Em Faro, as máximas não vão além dos 28; Lisboa com 27 e o Porto com 22.



No domingo, os termómetros chegam aos 33 em Évora e Beja. Em Lisboa, são esperados 31; em Faro, 30 e, no Porto, 22. As mínimas podem variar entre 12 e 19, segundo o IPMA.

