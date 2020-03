Fim de semana despede-se com chuva e descida de temperatura

Este fim de semana vai despedir-se com chuva, principalmente no Norte do País, e descida de temperatura, num domingo que arranca com neblina ou nevoeiro matinal.O dia será marcado por períodos de céu geralmente muito nublado e são esperados ventos fracos a moderados. De acordo com informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), num dia em que se espera formação de geada nas regiões do Interior, os termómetros vão atingir os 23 graus de temperatura máxima, nomeadamente em Faro.O distrito mais frio este domingo é Guarda, com temperaturas a variar entre os 4 e os 12 graus.