Fim de semana termina com chuva e aviso amarelo devido a agitação marítima

Quatro distritos de Portugal continental estão este domingo sob aviso amarelo devido à agitação marítima.



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro vão estar sob alerta desde as 04h00 até às 16h00 e Coimbra e Leiria estarão sob aviso desde as 06h00 até 18h00. O distrito de Lisboa está também sob aviso amarelo, a partir das 12h00 e até às 21h00 do dia 3.





O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

éu geralmente muito nublado, com

eríodos de chuva ou aguaceiros, em especial a norte do sistema

montanhoso Montejunto-Estrela.



O vento vai soprar forte nas terras altas.



A a

gitação marítima será também forte a norte do Cabo Raso.

A previsão aponta ainda para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, e uma pequena descida da temperatura mínima.



Em Lisboa, capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 17 e os 21 graus. No Porto, as temperaturas oscilarão entre os 14 e os 18 graus.



As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 9 graus Celsius (em Bragança e na Guarda) e os 17 (em Lisboa e Sines) e as máximas entre os 12 (na Guarda) e os 23 (em Faro).



No arquipélago da Madeira, o céu vai estar parcialmente nublado, com as temperaturas máximas a atingir os 25 graus Celsius no Funchal e os 24 graus em Porto Santo.



Já nos Açores, o cenário também prevê precipitação apenas para a Horta e céu parcialmente nublado para as restantes ilhas do arquipélago. As temperaturas máximas rondam os 25 graus

Celsius em Ponta Delgada.



Nestes distritos as ondas serão de noroeste com quatro a cinco metros.O IPMA prevê para este domingo c