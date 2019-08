Com períodos de céu muito nublado, o fim de semana termina com chuva e descidas de temperatura. As condições meteorológicas estão favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada no interior Norte e Centro e Alto Alentejo, este domingo.É esperada a formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral Centro. O sol vai brilhar menos e os termómetros vão apenas atingir os 33 graus este sábado, nomeadamente em Castelo Branco, Évora e Beja, segundo informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).O IPMA alerta ainda para a possibilidade de ventos fracos a moderados.