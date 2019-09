Fim de semana termina com descidas de temperatura. Chuva volta a cair este domingo

Com períodos de céu muito nublado, o fim de semana termina com novas descidas de temperatura. Este domingo apresenta ainda condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoada, em especial a partir da tarde nas regiões no Interior do País.O dia vai fazer sentir-se por ventos francos, mas os termómetros ultrapassam os 30 graus. De acordo com informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), as temperaturas vão atingir os 32 graus, nomeadamente em Santarém.Este domingo, o distrito mais frio, com temperaturas a variar entre os 13 e os 21 graus, é Guarda.Para o final do dia, o IPMA alerta ainda para a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro no litoral oeste a sul do Cabo Mondego.