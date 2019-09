Fim de semana termina com descidas de temperatura. Termómetros atingem os 35 graus este domingo

Com períodos de céu geralmente limpo, o calor mantém-se no último dia do fim de semana, no entanto esperam-se descidas de temperatura este domingo.Os termómetros vão atingir os 35 graus de temperatura máxima este domingo, nomeadamente em Santarém, segundo informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).Este domingo, o distrito mais frio, com temperaturas a variar entre os 10 e os 25 graus, é Guarda.O IPMA alerta ainda para a possibilidade de ventos fracos a moderados.A descida de temperatura vai ser mais acentuada na região Sul e no litoral Centro do País.