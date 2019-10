Fim de semana termina com temperaturas a ultrapassar os 30 graus

Com períodos de céu pouco nublado, o fim de semana termina com uma pequena da temperatura máxima. Este domingo os termómetros vão ultrapassar os 30 graus.Apesar da nebulosidade matinal que se vai fazer notar em alguns locais do País, os termómetros a atingir os 31 graus, nomeadamente em Castelo Branco e Évora, segundo informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).O IPMA alerta para a possibilidade de ventos fracos a moderados.