O sol está de regresso com a previsão de um fim de semana com “céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade amanhã, até final da manhã, em especial no litoral da região Centro”.





O vento será fraco a moderado, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. As temperaturas apontam para máximas na ordem dos 30 graus, no Ribatejo, Estremadura e Alentejo. Santarém será, amanhã, a capital de distrito mais quente, com 31 graus de máxima. Para Évora, Beja e Setúbal a previsão é de 30 graus.