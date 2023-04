Fim de semana vai ser de chuva mas semana promete temperaturas superiores a 30ºC

Após a onda de calor que se fez sentir durante a Páscoa em Portugal, este fim-de-semana é esperada chuva no Norte e Centro do País.Para sábado o IPMA prevê chuva nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra e Leiria. No resto do território nacional é esperado céu pouco nublado.Já no domingo, a entidade responsável pelas previsões meteorológicas em Portugal aponta que chove nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Porto, Aveiro e Viseu. No resto do País espera-se o céu pouco nublado, com exceção dos distritos de Lisboa e Faro onde se espera um céu nublado.Durante a próxima semana são esperadas temperaturas superiores a 30ºC em alguns distritos. Segundo o IPMA, o dia mais quente será quarta feira, com os termómetros a atingirem os 33ªC em Beja, mas mantém-se acima dos 30ºC em em Évora, Santarém, Bragança e Castelo Branco.