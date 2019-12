Forte ondulação encerrou portinhos de pesca em Odemira e Sines

A forte ondulação que se faz sentir na costa portuguesa, obrigou ao encerramento dos cinco portinhos de pesca situados nos concelhos de Odemira e de Sines.

Estão encerrados os portinhos da Azenha do Mar, Zambujeira do Mar, Almograve, Vila Nova de Milfontes e Porto Covo.

O Porto de Pesca de Sines, um dos maiores do sul do país, não está encerrado, mas a actividade está parada já que os pescadores não arriscam sair para a faina.

As autoridades prevêem que a partir de segunda-feira, 23 de dezembro, a situação volte à normalidade.

A actividade no Terminal XXI, no Porto de Sines não está parada, mas está bastante condicionada, por segurança os navios são mantidos ao largo da costa à espera que as condições do mar melhorem.