A chuva forte que se fez sentir durante a madrugada desta terça-feira provocou diversas ocorrências no Norte do país.O Minho foi uma das regiões mais afetatas, com várias inundações.

A situação mais complicada verificou-se no concelho de Barcelos, com a EN205 – que liga Barcelos à Póvoa de Varzim - a ser cortada ao trânsito, na freguesia de Vila Seca.

No local estiveram os Bombeiros de Barcelinhos a desobstruir a via. O trânsito teve de ser desviado para estradas secundárias. A GNR também esteve no local.