Serra da Estrela pintada de branco com os primeiros flocos de neve deste outono

A possibilidade de queda de neve na Serra da Estrela confirmou-se e esta segunda-feira à tarde caíram os primeiros flocos de neve deste outono nos pontos mais altos da Serra.Na rede social Facebook, a Estância de Ski da Serra da Estrela publicou algumas fotos que dão conta da queda de neve.Recorde-se que esta terça-feira fica marcada pelas baixas temperaturas em alguns pontos do País.Segundo previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, são esperados aguaceiros fracos no litoral Norte e Centro e descida na temperatura.Para Lisboa e Faro esperam-se 20 graus de temperatura máxima, 18 para o Porto e 12 graus para algumas localidades do distrito da Guarda.