Frio, chuva, neve e agitação marítima: Depressão Dora não dá tréguas no fim de semana

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado períodos de céu muito nublado, com ocorrência de a

guaceiros, sendo fracos e pouco frequentes no interior e na

região Sul.

Num fim de semana marcado pela depressão Dora, é esperada neve acima de 600 metros nas regiões Norte e Centro,

subindo temporariamente a cota para 1000 metros durante a tarde.

Formação de gelo ou geada, em especial nas regiões

do interior Norte e Centro.









Os termómetros vão registar uma pequena descida da temperatura, com os termómetros a registarem temperaturas negativas.A Guarda será o distrito mais frio de Portugal continental, com 4 graus Celsius de máxima e -2 de mínima.Em Lisboa, os termómetros vão variar entre os 6 e os 13 graus. No Porto, as temperaturas oscilarão estre os 4 e os 11 graus.O IPMA colocou 10 distritos sob aviso laranja devido à forte agitação marítima. O alerta vigora em Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro entre as 06h40 deste sábado até às 00h00 deste domingo. O aviso estende-se até Coimbra, Leiria e Lisboa, onde o alerta vigorará apenas até às 12h00 deste sábado. Nos distritos costeiros de Setúbal, Beja e Faro, o alerta laranja estará ativo até às 18h00 de hoje, passando depois a amarelo até às 09h00 de domingo.A Costa Norte da Madeira e Porto Santo estão igualmente sob aviso laranja até às 15h00 deste domingo. O arquipélago espera céu pouco nublado e 20 graus de máxima no Funchal.Nos Açoires, a previsão aponta para céu nublado, com os termómetros a variarem entre os 15 graus, em Santa Cruz das Flores, os 16, em Ponta Delgada e os 17 em Angra do Heroísmo e Orta.