Frio de rachar faz temperatura cair a pique em dezembro

As temperaturas vão cair a pique a partir de domingo em resultado da deslocação de uma massa de ar frio e seco proveniente do Norte da Europa. As previsões apontam para um frio de rachar em particular na quarta-feira, dia em que há a indicação de dez graus negativos na Torre, na serra da Estrela, divulgou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.As baixas temperaturas próprias do inverno mas que são registadas no outono estão associadas a dias de céu limpo. O sol passa assim a dar lugar à chuva que marcou a maior parte dos dias desde o início deste mês. De Norte a Sul as previsões indicam, para quarta-feira, um grau de temperatura mínima em Braga, quatro no Porto, e valores negativos de um grau em Vila Real e Viseu, três em Bragança e quatro na Guarda.Em Coimbra a previsão é de zero graus de temperatura mínima. Em Évora e Santarém são esperados dois graus, três em Setúbal e cinco em Lisboa e Faro. A previsão é de que o frio vai continuar até pelo menos dia 8 de dezembro. Com exceção do Litoral Norte, não há a previsão de chuva durante estes dias no território do continente.